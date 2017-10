Opluchting na verbod op nieuwe toeristische winkels in Amsterdam

Wie door bepaalde straten in hartje Amsterdam loopt, moet heel wat verleidingen weerstaan. De eettentjes met pannenkoeken, pizzapunten, wafels of zakken frites rijgen zich aaneen. Het is genoeg nu, zegt de gemeente Amsterdam. Vanaf vandaag komt er geen enkel eettentje meer bij.

"Dit is echt goed nieuws", reageert Annemieke Bieringa, straatmanager van de buurt Oude-Hoogstraat/Damstraat in hartje Amsterdam. "We hebben in dit buurtje ongeveer 120 ondernemers en de helft is gericht op toeristen. We zijn op een kantelpunt gekomen. We hebben nu ook echt behoefte aan winkels die het ook voor Amsterdammers interessant blijven maken om de binnenstad te bezoeken."

Met steun van de voltallige gemeenteraad heeft het Amsterdamse stadsbestuur een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waardoor de maatregel meteen ingaat. Het gaat om het centrum van de stad en ongeveer veertig winkelstraten. In de loop van 2018 verwacht Amsterdam het bestemmingsplan definitief aan te passen.

Doorgeslagen

Sander Kok van Antiquariaat Kok & Zn. in de Oude Hoogstraat mist nu al heel veel klanten doordat ze de stad niet meer inkomen. "Wij zitten hier van net na de oorlog en we willen hier blijven. Maar we merken dat klanten ons mijden omdat ze de toeristen beu zijn. En dat zegt er niet een, maar we krijgen dat echt vaak te horen."