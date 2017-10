Politie kamt omgeving Huis ter Heide uit op zoek naar Anne Faber

In de zoektocht naar de vermiste Anne Faber is de politie de omgeving van Huis ter Heide in de gemeente Zeist met honden aan het uitkammen. Daar is een jas gevonden die vermoedelijk van Anne is.

"We hopen dat in de loop van vandaag bekend wordt of het definitief de jas van Anne is", zei Bernard Jens van Politie Midden-Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. Bij Huis ter Heide zijn ook andere kledingstukken gevonden, waarvan niet bekend is of ze van de 25-jarige Faber zijn.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond zijn zo'n 35 tips binnengekomen. De politie zoekt uit of daar bruikbare tips tussen zitten.