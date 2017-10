Uitdager Japanse premier: ik doe niet mee aan verkiezingen

De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, doet niet mee aan de parlementsverkiezingen van 22 oktober. Dat zegt ze in een interview met een Japanse krant. Koike werd gezien als de belangrijkste uitdager van premier Abe.

"Het is honderd procent zeker dat ik niet meedoe aan de verkiezingen", zegt Koike in het interview. Volgens haar heeft ze steeds gezegd dat ze gouverneur van Tokio blijft, zeker in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2020. Koike's partij doet wel mee aan de verkiezingen.

Premier Abe schreef twee weken geleden vervroegde verkiezingen uit. Zijn partij LDP lag lange tijd onder vuur vanwege politieke schandalen, maar door de oplopende spanningen met Noord-Korea steeg Abe's populariteit weer. Als hij nog een jaar zou wachten met verkiezingen, kon de gewonnen populariteit weer zijn weggeëbd.

Tactische zet

Een andere reden voor de vervroegde verkiezingen zou de opkomst van Koike zijn. De oud-partijgenoot van Abe en voormalig minister van Defensie werd eerder dit jaar met een grote meerderheid gekozen als gouverneur van Tokio. Verwacht werd dat Koike ook de landelijke politiek in wilde. Abe zou haar minder tijd willen geven om zich buiten de hoofdstad te profileren.

De uitspraken van Koike hebben volgens Japanse media geen einde gemaakt aan de speculaties over haar kandidatuur. Politici kunnen zich tot 10 oktober kandidaat stellen voor de verkiezingen.

Hondennaam

De 65-jarige Koike heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze de eerste vrouwelijke premier van Japan wil worden. Haar hond heeft ze zelfs de naam Sori gegeven, het Japanse woord voor premier.