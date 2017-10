Catalonië is rijk, maar kan het economisch op eigen benen staan?

Alleen staan we sterker, ook economisch. Het is een belangrijk argument voor veel Catalanen om zich af te scheiden van de rest van Spanje. "Espanya ens roba" zeggen ze: Spanje berooft ons.

Volledige onafhankelijkheid lijkt nog ver weg. Mocht het toch zover komen: gaan de Catalanen er dan op vooruit?

Catalonië is een geldmachine

Het klopt: Catalonië is een rijke regio. Goed voor bijna een vijfde van het bruto nationaal product van Spanje, stelt Idescat, het Catalaanse bureau voor de statistiek. Het bnp is zelfs even groot als dat van een land als Portugal. In principe groot genoeg dus om zichzelf draaiende te houden, zegt Marcel Jansen, hoogleraar economie aan de Universidad Autonóma in Madrid.

Geld verdienen de Catalanen onder meer met hun sterke industrie. Denk aan de productie van auto's (Seat) en onderdelen, en ook de chemische sector doet het goed. Het transport kan via de grote haven bij Barcelona, en de stad zorgt samen met de Costa Brava voor een flinke stroom aan toeristen.

Bovendien vormt Barcelona, met Madrid, het centrum van de modernisering van de Spaanse economie, zegt Jansen. Er zitten veel meer startups dan in de rest van het land, en het niveau van de opleidingen en universiteiten is hoog.

Eerlijker verdelen

Van dat geld dat ze in de regio verdienen, moeten ze een deel als belasting afstaan aan de nationale overheid. Een te groot deel, vinden veel Catalanen.

Volgens de Catalaanse regering ontvangen ze 16 miljard euro minder dan ze zelf moeten afstaan. Jansen: "Dat geld zouden ze naar eigen zeggen zo in hun zak kunnen steken als ze onafhankelijk worden. Dat is natuurlijk een heerlijk cijfer om te presenteren."