Catalonië zet stappen naar onafhankelijkheid na massaal ja

In Catalonië houdt de regering later vandaag een spoedzitting over de volgende stappen naar afscheiding van Spanje, na het massale Catalaanse 'ja' van gisteren. "We hebben het recht verworven op een onafhankelijke staat", zei de Catalaanse premier Puigdemont afgelopen nacht toen duidelijk werd dat volgens de organisatoren 90 procent van de opgekomen kiezers heeft gestemd voor afscheiding van Spanje. 42 procent van de stemgerechtigde Catalanen kwam gisteren naar de stembus.

De regering in Barcelona zal na haar vergadering de uitslag en de aanbeveling tot onafhankelijkheid doorspelen aan het regioparlement, verwacht correspondent Rop Zoutberg.

Als Catalonië zich vervolgens daadwerkelijk onafhankelijk verklaart, zal Madrid Puigdemont laten arresteren, aldus Zoutberg. Dit alles kan zich binnen 48 uur afspelen.

De Spaanse premier Rajoy sloot onafhankelijkheid voor Catalonië gisteravond opnieuw uit. Hij zei dat de Catalanen "willens en wetens de aanval op de wet en de democratie hebben ingezet" en hij beschuldigde het regiobestuur in Barcelona van onverantwoordelijk gedrag.