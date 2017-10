Massale ja-stem in Catalonië voor afscheiding

Het regiobestuur van Catalonië meldt dat bij het referendum over afscheiding 90 procent ja heeft gestemd. Van de 5,3 miljoen Catalaanse kiezers hebben er 2,26 miljoen hun stem uitgebracht.

Regio-president Carles Puigdemont zei eerder al dat Catalonië met het referendum van zondag het recht heeft verdiend om een eigen staat te vormen. Hij zei in een tv-toespraak dat hij de uitslag van het referendum zo snel mogelijk naar het regio-parlement zal sturen, "waar de soevereiniteit van ons volk ligt".

Dat parlement zal vermoedelijk eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen.

Mensenrechten

Puigdemont ging in zijn toespraak ook in op het geweld bij veel stemlokalen vandaag, waar de Spaanse politie het referendum probeerde tegen te houden. "Het was een dag van hoop en leed." Hij zei dat hij een oproep aan de Europese Unie doet om vermoedelijke schendingen van de mensenrechten door de Spaanse overheid te onderzoeken.