Stemlokalen in Catalonië dicht, Rajoy verdedigt politiegeweld

Om 20.00 uur zijn officieel de stemlokalen gesloten voor het omstreden referendum over onafhankelijkheid voor Catalonië. Hoewel er op veel plaatsen problemen zijn geweest met het stemmen, wordt de openingstijd niet verlengd, zei de regionale regering. Maar wie ergens in de rij staat, mag zijn stem nog uitbrengen, voegde een woordvoerder eraan toe.

Door geweld van de Spaanse politie tegen kiezers en mensen die de stemlokalen bemanden, zijn volgens het regiobestuur vandaag zeker 761 gewonden gevallen. Spanje zal zich daarvoor voor internationale gerechtshoven moeten verantwoorden, vinden de Catalanen.

Rajoy: geweld was proportioneel

Premier Rajoy zei in een tv-toespraak kort na het sluiten van de stembureaus dat de politie gewoon zijn werk heeft gedaan en dat hij daar grote waardering voor heeft. Dat er geweld moest worden gebruikt was onplezierig, maar het was allemaal in proportie, zei de premier.

Hij haalde net als eerder fel uit naar de organisatoren van het referendum, dat volgens hem in feite niet heeft plaatsgevonden, omdat het Hooggerechtshof in Spanje het had verboden. "Maar een klein groepje heeft die illegale actie toch doorgezet en daarmee de Catalanen misleid."

Rajoy verweet de mensen achter het referendum dat zij de democratische samenleving in gevaar hebben gebracht. De Spaanse premier staat echter onder grote druk; zowel internationaal als in eigen land is er veel kritiek op zijn aanpak in Catalonië.

Blokkade

Bij sommige stemlokalen stonden tot in de avond nog veel Catalanen, maar dat waren veelal mensen die hun stem al hadden uitgebracht. Ze bleven bij het stembureau om te zien of alles wel goed ging en om te helpen een blokkade te vormen als de Spaanse politie zou ingrijpen.

De regionale regering zegt dat de politie vandaag 319 van de ongeveer 2300 stembureaus in Catalonië heeft gesloten, soms met grof geweld. De regering in Madrid wilde dat veel meer stemlokalen dicht zouden gaan of zouden blijven, maar er was soms openlijk verzet van agenten. Zo weigerden Catalaanse politiemensen hun opdracht uit te voeren, waarvoor ze applaus kregen van wachtende kiezers.

De regeringswoordvoerder zei dat het tellen van de stemmen onmiddellijk begint. Hij verwacht dat er vanavond nog miljoenen stemmen worden geteld, maar hij durfde niet te voorspellen wanneer de uitslag wordt bekendgemaakt.

Exitpoll

Er waren 5,3 miljoen stemgerechtigde Catalanen, maar door het chaotische verloop van het referendum is onduidelijk hoeveel mensen precies hebben gestemd. Zo ontbrak op veel plaatsen een kiesregister of werd een stembureau voortijdig gesloten door de Spaanse politie. Een betrouwbare exitpoll is dan ook niet te verwachten.