Eerste Duitse homo's getrouwd

In Berlijn is het eerste Duitse homohuwelijk gesloten. Karl Kreile en Bodo Mende vierden de huwelijksvoltrekking samen met ruim honderd vrienden, familieleden en kennissen.

Het Duitse parlement ging in juni akkoord met het homohuwelijk. Homoseksuele mannen en vrouwen kunnen zich sinds 2001 al wel laten registreren, maar hadden tot vandaag niet dezelfde rechten als heteroseksuelen. Zo konden ze nog niet samen kinderen adopteren, wat nu voortaan wel mogelijk is.

Naar verwachting trouwen vandaag nog acht homoseksuele stellen met elkaar in Berlijn. Ook in andere Duitse plaatsen wordt vandaag getrouwd. Naar schatting zijn er 94.000 homoparen in Duitsland. 43.000 van hen hebben zich ook daadwerkelijk geregistreerd.

Hoofdelijke stemming

Het homohuwelijk in Duitsland kwam er door een actie van bondskanselier Merkel. Zij liet de parlementsleden van haar CDU in juni hoofdelijk stemmen over de kwestie. Tot dan toe was de CDU tegen en mochten CDU-Bondsdagleden niet van de partijlijn afwijken.

Uiteindelijk stemden 393 parlementariƫrs voor het homohuwelijk, onder wie een deel van de CDU-fractie. Merkel stemde samen met 225 andere politici tegen.