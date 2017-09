Minister van Volksgezondheid VS weg om schandaal vlieggedrag

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Tom Price is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege het gebruik van gecharterde vliegtuigen voor dienstvluchten, terwijl goedkopere lijnvluchten beschikbaar waren.

Politico, de site die het eerst over de gecharterde dienstvluchten schreef, heeft berekend dat het de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar heeft gekost. Ambtenaren worden geacht goedkope lijnvluchten te nemen, tenzij het echt niet anders kan.

President Trump was helemaal niet blij met de actie van Price en liet dat binnenskamers en publiekelijk blijken. De president heeft zijn achterban juist beloofd dit soort praktijken uit te bannen. Hij accepteerde vanavond het ontslag van Price, heeft het Witte Huis laten weten.

Vlieggedrag anderen

De minister probeerde gisteren zijn baan nog te redden door iets meer dan 50.000 dollar terug te betalen en in het openbaar te zeggen dat het hem speet, maar dat kon de boosheid bij Trump niet wegnemen. Price is het eerste kabinetslid dat opstapt. Eerder vertrokken al een aantal hoge adviseurs en stafleden van de president, die allemaal werkzaam waren in het Witte Huis.

Nadat naar buiten was gekomen dat Price op kosten van de belastingbetalers vliegtuigen charterde, kwam ook het vlieggedrag van andere kabinetsleden onder de loep te liggen.

Er zijn onder meer vraagtekens geplaatst bij het gebruik van privévliegtuigen, militaire toestellen of regeringsvliegtuigen door minister van Financiën Steve Mnuchin, de baas van de milieudienst EPA Scott Pruit en de minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke. Die laatste heeft de discussie over zijn vlieggedrag afgedaan als onzin.