'Eerste fase brexit gaat nog maanden duren'

De eerste fase van de brexit-onderhandelingen gaat mogelijk nog maanden duren. Dat heeft brexit-onderhandelaar Michel Barnier van de EU gezegd na de vierde onderhandelingsronde in Brussel. Volgens hem is er nog onvoldoende voortgang geboekt om te gaan praten over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië; eerst moeten de voorwaarden voor het vertrek worden besproken.

Een pijnpunt in de onderhandelingen van afgelopen week blijft de betaling van de Britten aan de EU. Davis herhaalde de woorden van de Britse premier May eerder in Florence. Zij zei toen in een speech dat het Verenigd Koninkrijk zich aan de financiële verplichtingen zal houden. Davis noemde net als May geen bedrag. "Dat komt pas later", zei hij.

De Britten zouden bereid zijn om zo'n 20 miljard euro te betalen. In Brussel wordt gedacht aan een bedrag van tussen de 60 en 100 miljard euro.

De nieuwe dynamiek van May

De twee partijen hebben wel vooruitgang geboekt over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en vice versa. "Die moeten kunnen blijven leven zoals ze dat deden", zei Davis. Ook over de kwestie van Ierland en Noord-Ierland zouden er stappen in de goede richting zijn gezet.

Volgens Barnier is dat deels te danken aan de speech van May afgelopen vrijdag. "Ik hoop dat de nieuwe dynamiek van de speech van May zal blijven", zei hij. "Maar het kan nog weken of maanden duren voordat er voldoende voortgang is geboekt."