Wekdienst 28/9: Playboy-baas overleden en beste topvrouw bekendgemaakt

Wat brengt vandaag?

- De Topvrouw van het Jaar 2017 wordt bekendgemaakt. Kanshebbers zijn Ingrid de Graaf van Aegon, Petra van Hoeken van de Rabobank en Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen.

- De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak die speelt rondom de moord op zakenman Koen Everink. De verdachte van die moord, Mark de J., probeert via de civiele rechter alsnog DNA-sporen los te krijgen van het Openbaar Ministerie. Het dna-materiaal zou zijn onschuld bewijzen, maar het OM weigert het materiaal af te staan.

- In Tallinn, Estland, komen de regeringsleiders van de Europese Unie bij elkaar. Ze gaan het hebben over de toekomst van Europa. Het zal in ieder geval gaan over de verregaande plannen van president Macron.