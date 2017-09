Hoekstra doorstaat verhoor, bijna VS-ambassadeur in 'progressief Nederland'

De Senaatscommissie hield het verhoor van de 63-jarige Hoekstra tegelijk met die van de beoogde ambassadeurs in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. De geboren Nederlander (Groningen, 1953) werd gevraagd naar de belangrijkste Amerikaanse prioriteiten in de lage landen (effectief bestuur, veiligheid, gezamenlijke strijd tegen extremisme) en naar de economische samenwerking (landbouw, technologie, watermanagement).

Wat niet aan bod kwam waren Hoekstra's scherpe denkbeelden over de migratie van moslims naar Amerika en Europa. Hij is een felle voorstander van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Tijdens een paneldiscussie in november 2015 zei hij dat Nederland door vluchtelingen in chaos wordt gestort.

Ook zei hij dat er in ons land no-gozones bestaan en dat er politici in brand worden gestoken. Voor niets van dat alles werden destijds in de paneldiscussie bewijzen aangedragen. En ook in de Senaatscommissie werd vandaag niet om opheldering gevraagd.

Bondgenoot

Wel benadrukte Hoekstra het belang van het behoud van goede relaties met Nederland, dat bekendstaat als een van Amerika's meest toegewijde bondgenoten. Ook kijkt hij ernaar uit om terug te keren naar het land van zijn ouders.

Nu de horde van de Senaatscommissie is genomen, rest alleen nog de officiële stemming in de volledige senaat. Die kan mogelijk volgende week al komen, of anders na een kort reces eind oktober.