President: meerderheid stemde voor onafhankelijkheid Koerdistan

Een meerderheid van de stemmers bij het referendum in Noord-Irak heeft zich uitgesproken voor onafhankelijkheid van de Iraakse Koerden. De Iraaks-Koerdische president Massoud Barzani heeft dat bekendgemaakt. Over de onvrede van andere landen over het referendum zegt hij dat de Koerden "ontberingen" als gevolg van de stem voor zelfstandigheid te boven zullen komen.

Het precieze aantal stemmen is nog niet officieel bekendgemaakt. Op basis van de eerste tellingen werd al een aantal van meer dan 90 procent voor-stemmers genoemd. Er waren 5,2 miljoen kiesgerechtigden.

Het referendum is niet bindend. Barzani hoopt met een overweldigend "ja" voor onafhankelijkheid op een ruim mandaat voor onderhandelingen met de Iraakse regering. Vanwege de olie-inkomsten in de regio wordt verwacht dat die gesprekken jaren gaan duren.

De buurlanden Turkije en Iran zijn fel tegen onafhankelijkheid voor de Iraakse Koerden. De Turkse president Erdogan vreest dat de grote Koerdische gemeenschap in Turkije het Iraakse voorbeeld zal volgen en ook zal aandringen op onafhankelijkheid.