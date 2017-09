'Ruim 90 procent kiezers voor onafhankelijk Koerdistan'

Meer dan 90 procent van de Koerdische kiezers die gisteren in Noord-Irak hebben gestemd bij het referendum wil dat er een onafhankelijk Koerdistan komt. Volgens persbureau DPA concludeert de kiescommissie dat op basis van de eerste tellingen.

De kiescommissie schat dat 72 procent van de kiesgerechtigden z'n stem in het referendum heeft uitgebracht. De definitieve uitslag wordt binnen drie dagen verwacht.

Nadat de stemlokalen waren gesloten, gingen uitgelaten Iraakse Koerden de straat op in de hoofdstad Erbil. Dansende mensen zwaaiden met Koerdische vlaggen, schoten vuurwerk af en losten vreugdeschoten in de lucht.

Onderhandelingspositie

De uitslag van het onafhankelijkheidsreferendum is niet bindend, maar de Iraaks-Koerdische regering hoopt met een overtuigend ja wel een betere positie in te nemen bij onderhandelingen met de Iraakse regering over onafhankelijkheid. Vooralsnog ziet Irak een onafhankelijk Koerdistan niet zitten.

Ook buurlanden Iran en Turkije zijn fel tegen de Koerdische onafhankelijkheid. De Turkse president Erdogan dreigt zelfs met militair ingrijpen.