Iraakse Koerden tellen stemmen van hun referendum

In Noord-Irak worden de stemmen geteld die vandaag zijn uitgebracht in het referendum over onafhankelijkheid voor de Iraakse Koerden. De eerste uitslagen worden morgen verwacht. Algemeen wordt aangenomen dat een ruime meerderheid van de 5,2 miljoen kiesgerechtigden voor een onafhankelijk Koerdistan heeft gestemd.

De opkomst was in elk geval hoog. Volgens het Koerdische tv-station Rudaw heeft 78 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat gebeurde op veel plaatsen in feestelijke stemming, zei NOS-correspondent Marcel van der Steen. "Mensen liepen met vlaggen te zwaaien en gingen in hun zondagse pak naar het stemlokaal. Ook zijn er veel feestvierende jongeren op straat."

Het referendum is niet bindend, maar de Iraaks-Koerdische leider Massoud Barzani hoopt op een ruim mandaat om te gaan onderhandelen met de Iraakse regering in Bagdad. Die onderhandelingen kunnen jaren gaan duren, zegt Van der Steen, onder meer omdat het ook over de olie-inkomsten gaat.

Avondklok

Voor zover bekend is het referendum zonder grote incidenten verlopen. Uit voorzorg is voor de stad Kirkuk wel een avondklok ingesteld. In die oliestad wonen behalve Koerden ook veel Arabieren en Turkmenen, en die voelen er niets voor om onder Koerdisch gezag te leven.

Kritiek is er ook gekomen uit het buitenland. Zo zijn de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ bang dat spanningen tussen Irak en de Koerden de strijd tegen IS zullen bemoeilijken.

De buurlanden Iran en Turkije zijn ook fel tegen onafhankelijkheid voor de Koerden. De Turkse president Erdogan dreigde vandaag zelfs met militair ingrijpen. Hij is bang dat de grote Koerdische gemeenschap in Turkije ook zal aandringen op onafhankelijkheid.