Erdogan dreigt met militair ingrijpen in Koerdistan

De Turkse president Erdogan dreigt met een militaire actie in het noorden van Irak, vanwege het referendum over onafhankelijkheid voor de Koerdische regio. Een onafhankelijk Koerdistan is voor Turkije onacceptabel, zei hij op een conferentie in Ankara.

Erdogan verwees naar de oefeningen van het Turkse leger aan de grens met Irak. "Ons leger is daar niet voor niets", zei de president. Turkije zal politieke, economische en militaire maatregelen nemen tegen de Iraakse Koerden als zij verder gaan in hun wens tot onafhankelijkheid.

Kraan

Ook suggereerde hij dat de oliedoorvoer kan worden stilgelegd. Vanuit Noord-Irak loopt een grote pijplijn naar Turkije. "Laten we zien waar en via welke kanalen ze hun olie gaan verkopen. Wij beheren de kraan. Als we die sluiten, is het afgelopen", zei Erdogan.

Turkije is bang dat Koerdische onafhankelijkheid ook de droom van de Koerden in Turkije voor meer zelfbestuur aanwakkert. Turkije heeft de grootste Koerdische gemeenschap in de regio.

Maar ook buiten Turkije is er veel verzet tegen een onafhankelijk Koerdistan. De Verenigde Naties, de VS, de Iraakse overheid in Bagdad en buurland Iran hadden aangedrongen op het afgelasten van het referendum, maar de bestuurders in Noord-Irak laten de stemming vandaag toch doorgaan.

De eerste uitslagen van het referendum in Noord-Irak worden morgen verwacht. De definitieve uitslag volgt later deze week.