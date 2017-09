Formule 1-team Verstappen krijgt nieuwe naam

Het Formule 1-team van Max Verstappen rijdt volgend jaar onder een nieuwe naam. Het Britse automerk Aston Martin wordt naamsponsor van de renstal, die vanaf 2018 verder gaat onder de naam Aston Martin Red Bull Racing.

De Britten werken al anderhalf jaar samen met de Oostenrijkse energiedrankfabrikant. Ze ontwikkelen samen de Aston Martin Valkyrie, een soort superwagen.

Als gevolg van de nieuwe verbintenis gaat Aston Martin een technologiecentrum naast het onderkomen van Red Bull in Milton Keynes bouwen, waardoor 110 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. De Formule 1-renstal moet daar ook van profiteren.

Formule 1-avontuur?

Aston Martin wordt al langer genoemd als motorleverancier voor de Formule 1, maar directeur Andy Palmer liet maandag weten dat het nog niet zover is. "We zijn geïnteresseerd in de motordiscussie, maar we stappen in de Formule 1 als de omstandigheden goed zijn. We willen geen deel uitmaken van een motoroorlog."

Red Bull Racing heeft nog een contract met Renault als motorleverancier voor 2018.