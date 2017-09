'Kramer moet nog steeds kans en krediet krijgen'

Van Bronckhorst neemt Kramer in bescherming. "Ik kijk heel positief naar Michiel. Hij heeft een aantal keren een kopkans gehad", sprak hij na het duel met ADO. "In de tweede helft was hij steeds aanspeelbaar. Geen bal verloren in de voet, als aanspeelpunt."

De Feyenoord-coach wilde niet ingaan op de kritiek die er is op Kramer. "Ik ga daar geen antwoord op geven. Ik heb vertrouwen in Michiel. Ik steun hem. Ik probeer hem steeds te verbeteren en dat is voor mij het belangrijkste."

Zelfvertrouwen

Van Hooijdonk kan de woorden van Van Bronckhorst wel begrijpen. "Hij neemt het voor hem op. Maar je moet niet altijd geloven wat trainers zeggen in zo'n situatie. Voor Kramer zou het fijn zijn als hij er zaterdag tegen NAC twee scoort. Goed voor zijn zelfvertrouwen."