Armoe, strijdlust en een zwakke schakel in topper

Van Hooijdonk ziet in aanvoerder Marco van Ginkel de leider van PSV. De andere gasten aan tafel zijn niet overtuigd. Van Hooijdonk: "Hij heeft zijn waarde bewezen, is een belangrijke speler, is slim en kan een goal maken."

John van den Brom heeft bij AZ geen gebrek aan leiders. "Ron Vlaar, Marko Vejinovic en Wout Weghorst. Allemaal in de as. Wout is niet alleen door zijn goals belangrijk, maar ook buiten het veld. Hij wil altijd trainen, beter worden en neemt anderen daarin mee."

Hoe loopt het af met Dolberg?

Een ander vraagstuk. "Hoe loopt het af met Kasper Dolberg?", vraagt Özcan Akyol zich af. De Deense spits heeft dit seizoen nog niet gescoord en zat tegen ADO Den Haag op de bank. Klaas-Jan Huntelaar kreeg de voorkeur van Ajax-trainer Marcel Keizer.

"Het is zoeken", zegt Jans. "Ik hoop dat Dolberg net zo goed kan relativeren als ik. Hij heeft talent en is nog jong. Ik vind hem een heel goede spits. Het is een kwestie van tijd. Dolberg moet er over een jaar staan."