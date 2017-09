'Kramer zou niet bij Feyenoord mogen spelen'

Ook over PSV, dat zich in de topper herstelde van een zeperd in de voorgaande week tegen Heerenveen, zijn de voetbaljournalisten weinig complimenteus. "In de veertig jaar dat ik die club volg, kan ik me geen slechter PSV voor de geest halen", zegt Hoijtink.

Phillip Cocu heeft zijn ideale formatie nog niet gevonden. Zondag werd de achterhoede weer op twee posities gewijzigd. Dat zal vaker voorkomen, verwacht de journalist. "Cocu heeft geen spelers met wie je vastigheden kunt krijgen", zo beschermt hij de coach.

Kritisch

Elshoff is kritischer op Cocu. "Tegen Heerenveen kregen ze een duidelijk idee mee. Als je ziet hoe zo'n team dan uit elkaar valt, wat te maken heeft met het doen van je taken, dan mag je best naar een trainer kijken. Hoe is dat tactisch plan aan een ploeg meegegeven?"

"Maar ze hebben geen spelers die langere tijd een hoog niveau kunnen vasthouden", sluit Hoijtink het PSV-onderwerp af.