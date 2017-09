May benadrukt gemeenschappelijk belang GB-EU, maar is niet concreet

De Britse premier May heeft in haar langverwachte toespraak in Florence over de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie nauwelijks concrete stappen genoemd die Londen bij de onderhandelingen wil zetten.

Ze benoemde alleen dat er na 29 maart 2019, als de Britten de EU verlaten, een overgangsperiode van twee jaar moet komen, waarin Groot-Brittannië toegang houdt tot de interne markt.

Verder zei ze in allerlei verschillende vormen telkens opnieuw dat de Britten en de EU elkaars beste vrienden en partners moeten worden, en dat ze vooral gezamenlijk moeten blijven optrekken. We vertrekken dan wel uit de EU, zei May, maar we blijven wel betrokken.