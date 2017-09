Puerto Rico maakt de schade op van orkaan Maria

Bewoners van Puerto Rico maken de schade op van orkaan Maria. De eerste optater die Irma het Carïbische eiland twee weken geleden gaf, bleek niet meer dan een voorproefje van Maria. Die raasde afgelopen woensdag over het eiland met windsnelheden tot wel 250 kilometer per uur. Zelfs de naweeën van de orkaan leidden gisteren nog tot hevige windstoten en overstromingen.

Maria is de zwaarste storm die Puerto Rico trof in meer dan 90 jaar. De orkaan heeft vrijwel de volledige elektriciteitsvoorziening van het eiland gesloopt, net als zo'n 95 procent van de telefoonmasten. Een groot deel van de 3,4 miljoen bewoners is verstoken van stroom en communicatie. Bewoners die naar de dokter willen of hun naasten zoeken, doen dat noodgedwongen in een boot, op een surfplank of met jetski's.

Trump reikt hand

De Amrikaanse president Trump heeft inmiddels gesproken met de gouverneurs van Puerto Rico en de tevens getroffen Maagdeneilanden, beide Amerikaans grondgebied. Trump heeft de min of meer zelfstandige eilanden hulp toegezegd van het noodfonds FEMA. Hulp die Puerto Rico goed kan gebruiken: het eiland zit zwaar in de schulden.

Elektriciens worden ingevlogen vanuit de VS, het Amerikaanse leger helpt met het zoeken en evacueren van slachtoffers. Het eiland ligt ver van het vasteland. Het kan volgens eerste schattingen weken tot maanden duren voordat de stroomvoorziening is hersteld.

'Maria vrat kabels'

"Het leek alsof Maria kabels vrat", zegt Joaquin Rebollo, een bewoner van een arbeiderswijk in de plaats Catano, tegen persbureau Reuters. Volgens schattingen is 80 procent van de huizen in dit soort armere wijken, waar veel wordt gebouwd met hout, verwoest. Rebollo, die naar eigen zeggen bijna stierf van de angst, vergelijkt zijn eiland cynisch met Venetië.

Naar schatting vijftien Puerto Ricanen stierven als gevolg van Maria, schrijft een plaatselijke krant. De helft van hen liet het leven in Toa Baja, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad San Juan. Uit dat gebied zijn meer dan 4000 mensen gered van overstromingen.