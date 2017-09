Applaus en gezang als steun voor burgemeester Van der Laan

Afgelopen maandag maakte Van der Laan bekend dat hij zijn taken neerlegt. In een brief aan alle Amsterdammers schreef de 62-jarige Van der Laan dat zijn artsen hem niet meer kunnen behandelen aan zijn longkanker.

Van der Laan richt zich in de de tijd die hem nog rest volledig op zijn gezin en zijn naasten. Hij trad in de zomer van 2010 aan als burgemeester van Amsterdam. Eerder was hij onder meer advocaat en minister voor Wonen, Wijken en Integratie.