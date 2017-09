'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'

Van der Laan was eind juli te gast in het tv-programma Zomergasten. Vanwege de vermoeidheid die bij de behandeling van zijn ziekte hoort, kon dat niet zoals gebruikelijk live. Het werd de best bekeken uitzending van het seizoen, die ook op grote schermen in de stad te zien was.

Eerder deze maand ontving Van der Laan koning Willem-Alexander, die op bezoek kwam in Amsterdam. Het beeld van een zichtbaar zieke burgemeester die een arm kreeg van de koning raakte veel mensen in het hart.