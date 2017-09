Eigen risico toch niet omhoog, blijft op 385 euro

Het eigen risico voor de zorg blijft volgend jaar 385 euro en gaat dus niet omhoog naar 400 euro zoals in de begroting stond op Prinsjesdag. Dat heeft informateur Zalm bekendgemaakt namens de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU.

"Ik denk het voor mensen grote rust geeft", zegt CDA-leider Buma na afloop van de formatiebesprekingen. "We moeten wel heel snel zijn."

De Tweede Kamer moet namelijk een spoedprocedure in gang zetten om dit voor elkaar te krijgen. Het is bij wet geregeld dat het eigen risico bij een stijging van de zorgkosten automatisch wordt verhoogd.

Premies omhoog

Het terugdraaien van de verhoging van 15 euro wordt betaald uit een verhoging van de ziektekostenpremies voor iedereen. Dat kan neerkomen op een paar euro per maand.

VVD-onderhandelaar Zijlstra vindt dat verdedigbaar. "Wij zijn ons ervan bewust dat er de afgelopen jaren een hele sterke stijging van het eigen risico geweest."

Tegen de mensen die vrijwel nooit zorgkosten hebben en nu wel een premieverhoging krijgen, zegt hij: "Wees blij dat je het eigen risico zelf niet hoeft te betalen want dat betekent dat je gezond door het leven gaat."

Na 2018

Over de jaren na 2018 willen de vier formerende partijen nog niets zeggen. "We vertellen zo snel mogelijk wat we de jaren daarna van plan zijn", zegt D66-leider Pechtold.

Het verzoek om informatie over het eigen risico kwam van GroenLinks-leider Klaver; hij kreeg unanieme steun in de Tweede Kamer.