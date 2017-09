Brabantse familie van terreurverdachte Londen bang voor gevolgen

De broer en schoonzuster van een van de twee verdachten van de aanslag in de Londense metro wonen in het Brabantse Terheijden. Het Syrische echtpaar, dat asiel heeft gekregen in Nederland, vreest dat de rest van de familie gevaar loopt door de verdenking tegen de 21-jarige Yahyah F., blijkt uit een vraaggesprek met Omroep Brabant.

Gisteren twitterde journaliste Jenan Moussa ook al dat ze contact had gehad met de broer van F. in Brabant.

F. wordt ervan verdacht de bom te hebben gemaakt die vorige week vrijdag vermoedelijk door een 18-jarige vluchteling uit Irak in de metro van Londen is achtergelaten. Bij de explosie raakten 29 mensen gewond.

De in Nederland wonende broer hoorde afgelopen maandag dat F. vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de bomaanslag. De Syrische familie vluchtte voor de oorlog in hun eigen land en is verspreid geraakt over Europa en Egypte.

"Verschrikkelijke verhalen"

De familie in Terheijden, die anoniem wil blijven, vertelt dat er "verschrikkelijke verhalen" de ronde doen op de sociale media over de broer in Londen. Daarom vrezen ze dat hun familie iets wordt aangedaan. Het stel weigert te geloven dat F. iets fout heeft gedaan. Ze beschrijven de man als een positief en ambitieus persoon die zijn vader trots wilde maken door een studie te volgen.

Ook benadrukken ze dat het gezin hard is getroffen door alle partijen in de Syrische oorlog, zowel door het regime van president Assad als door de extremistische groeperingen IS en Al-Nusra. Het is volgens hen "onlogisch" om een link te leggen tussen hun broer en Islamitische Staat. Ze denken dat F. is opgepakt omdat hij bij hetzelfde gezin heeft gewoond als de hoofdverdachte. Beide mannen zijn enige tijd opgevangen door een Brits pleeggezin.