700 Catalaanse burgemeesters maken vuist tegen Madrid

Premier Rajoy heeft opgeroepen terug te keren naar "rationaliteit en wettigheid" en zei dat hij het referendum zal blokkeren. Hij riep de burgemeesters op niet deel te nemen aan een illegaal referendum.

De Spaanse politie heeft in de buurt van Barcelona promotiemateriaal voor het referendum in beslag genomen. Gisteren werden al zo'n 100.000 affiches in beslag genomen. Ook de politie van Barcelona heeft posters en flyers geconfisceerd.

Volgens openbaar aanklager José Manuel Maza heeft de Catalaanse politie opdracht gekregen burgemeesters te arresteren als ze niet meewerken aan een onderzoek naar de stemming. De lokale politie komt daardoor in de spagaat, doordat ze opdrachten uit Madrid moet uitvoeren in de eigen gemeenten.

Economie

De Spaanse overheid heeft de controle op de Catalaanse uitgaven opgevoerd, om te voorkomen dat er overheidsgeld wordt gebruikt voor het referendum over onafhankelijkheid. Als dat toch gebeurt, worden de gemeenten vervolgd.

Uit opiniepeilingen blijkt dat een minderheid van de Catalanen voor afscheiding van Spanje is, maar dat de meerderheid van de machtige regio de kans wil krijgen daarover te stemmen.

Catalonië is van groot economisch belang voor Spanje. De regio neemt zo'n 20 procent van 's lands inkomsten voor zijn rekening.

De Catalanen hebben al een zekere mate van zelfbestuur. Er is een eigen politiemacht en ook op het gebied van zorg en onderwijs is Catalonië grotendeels zelfvoorzienend. Belastingen, buitenlandse zaken, defensie en infrastructuur zijn nog wel in handen van de centrale overheid in Madrid.