Waarom Noord-Korea Japan en de VS zo haat

Dit vijandbeeld is onmisbaar voor het regime in Pyongyang. Als president Trump dus dreigt met "vuur en furie", dan speelt dat leider Kim juist in de kaart. Hij kan dan weer zeggen: zie je wel, we moeten die raketten en atoomwapens wel maken om ons te beschermen.

En dus vloog er vandaag weer een Noord-Koreaanse testraket over Japan heen. Niet zozeer vanwege het bezettingsverleden, maar het is vooral een strategische zet, volgens Van der Veen. "Je schiet over een land met tientallen miljoenen inwoners, dat jaagt echt angst aan. Het is veel provocerender dan een 'gewone' raketproef."

'Leerzamer'

Daar komt bij dat het, kort door de bocht, ook leerzamer is voor het Noord-Koreaanse leger. Een raket die duizenden kilometers verderop neerkomt, bootst het beste een aanvalssituatie na. Veel beter dan bij proeven waarbij een projectiel haast verticaal de lucht ingaat. Dat laatste scenario heeft Noord-Korea in het verleden het meest getest.

Het belangrijkste motief om de raketten in een boog over Japan heen te schieten, is dat het land een van de belangrijkste VS-bondgenoten in Aziƫ is. Dat is volgens Van der Veen nog veel belangrijker dan het bloedige verleden tussen de twee landen.

En Kim Jong-un kan een raketaanval over de oosterburen extra goed verkopen als propaganda aan zijn volk - om hen zo te beschermen tegen de gehate imperialistische Amerikanen.