Catalonië houdt vast aan onafhankelijkheidsreferendum

De autoriteiten van Spanje zijn fel tegen het referendum dat Catalonië eenzijdig heeft afgekondigd. Spanje noemt het illegaal en doet er alles aan om er een stokje voor te steken.

Zo werden gisteren 700 Catalaanse burgemeesters die de volksraadpleging steunen opgeroepen voor verhoor. De politie heeft opdracht gekregen de burgemeesters op te pakken die daar niet voor komen opdagen.

Regiopresident Puigdemont vindt die maatregel ongehoord. "Is er iemand in het Westen die in alle ernst gelooft dat de Spaanse autoriteiten proberen mee te werken aan een oplossing voor het probleem, wanneer ze 75 procent van de Catalaanse burgemeesters aanhouden?"