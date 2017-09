'Grimmige sfeer, plunderingen op gehavend Sint-Maarten'

Het vrijmaken van de luchthaven heeft de grootste prioriteit voor de mariniers. Dankzij inspanningen van militairen uit Aruba is de landingsbaan weer bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Het eerste hulpvliegtuig in Curaçao wordt in de avond (lokale tijd) verwacht. Morgen worden hier zo'n 300 militairen uit Eindhoven heengebracht.

De haven is nog niet vrijgemaakt. "Wij zijn nu aangemeerd, maar veel schepen kunnen er niet bij vanwege de chaos", zegt Drayer. Dat is na het vliegveld een belangrijke klus voor de militairen. Ook wordt hulp gevraagd bij een gevangenis, vlak bij de haven, waar een van de muren dreigt in te storten. "Als die leegloopt, hebben we een nóg groter probleem."