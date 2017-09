Documentaire Jesse Klaver in première in Carré en filmzalen

De documentaire over GroenLinks-voorman Jesse Klaver ging gisteravond in première. Eerder had omroep BNNVARA besloten de film niet uit te zenden na twijfels over de onafhankelijkheid van de maker van de film, Joey Boink, die tijdens het draaien van de film in dienst was bij de partij.

Onder druk van alle heisa besloot BNNVARA de documentaire niet meer uit te zenden en werd de vertoning verplaatst naar theater Carré (950 bezoekers) en naar 16 bioscopen verspreid over het land (3000 bezoekers). Presentator van de avond Jort Kelder deed een snelle peiling en de helft van de aanwezigen in Carré bleek GroenLinks sympathisant te zijn.

"Ergens in de documentaire zie je dat Jesse Klavers gulp openstaat. Het is dus geen propaganda, want een echt propagandamaker had daar wel op gelet", zei een kijker na afloop van de documentaire in Carré.

Discussie

"Als die documentaire op televisie was uitgezonden, zoals eerst de bedoeling was, dan had ik hem vast gemist. Maar nu, met al die commotie eromheen, dacht ik, ik ga er maar naartoe." Ze vindt de discussie over de film een beetje onzinnig. "Je weet dat die documentaire is gemaakt door iemand van de partij, dan kijk je er toch ook zo naar? Ik ben niet dom."

De film gaat over de opkomst van Jesse Klaver als lijsttrekker. Over de man die met hippe meet-ups een beweging in het leven wil roepen. Over de zenuwen achter de schermen en de oefensessies met het campagneteam.

Het oordeel van de kijkers is verdeeld. Sommigen vinden het een interessant kijkje achter de schermen of vinden de film een mooi portret van Jesse Klaver als mens.

Te lievig

Er is ook kritiek. "Een goede documentaire schuurt", zegt een niet-GroenLinkser. "Dat deed deze film niet. Hij was te lievig. Ik miste een beetje de worsteling, de twijfel, de woede als dingen niet lukken."

Desondanks vond ze het ook weer geen straf om ernaar te kijken. Was het propaganda? Nee, dat vinden zelfs de critici in Carré een te groot woord.