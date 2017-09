Keniaanse president spuwt gal over 'probleem' met rechters

De president van Kenia, Uhuru Kenyatta, heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de rechters in zijn land. Gisteren verklaarde het Hooggerechtshof de verkiezingen van vorige maand ongeldig vanwege onregelmatigheden. Daarmee verviel ook de zege van Kenyatta, die zijn opponent Odinga versloeg met 54 tegen 45 procent.

Volgens Kenyatta heeft zijn land duidelijk een "probleem" met de rechterlijke macht. Hij stelde in een live-uitzending op televisie de vraag wie de rechters eigenlijk had gekozen. "Bent u eigenlijk gekozen?", voegde hij eraan toe. "We hebben een probleem en we moeten het oplossen."

Overigens zei Kenyatta dat hij de beslissing van het Hooggerechtshof zal respecteren. Het hof bepaalde gisteren dat er binnen zestig dagen nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

Wakora

Gisteren was Kenyatta ook al kritisch over de rechterlijke beslissing om de verkiezingen ongeldig te verklaren. Hij zei toen dat de rechters de wil van het volk negeerden. Hij zette de rechters weg als rovers.

Analisten zijn ongerust over de kritiek van Kenyatta. "Het is bijzonder ongelukkig dat Kenyatta verkapte bedreigingen uit aan de rechterlijke macht", zei Murithi Mutiga van een denktank in Nairobi. "Politici moeten oppassen het publiek niet op te zetten tegen de rechters."