Nederlanders melden intimidatie in Turkije

In Turkije is opnieuw een Nederlander opgepakt. Na een kort verblijf in de cel werd hij vrijgelaten, maar hem werd verboden het land te verlaten. Dat melden Turks-Nederlandse bronnen aan de NOS. De man werkt in Nederland voor de grootste Turkse oppositiepartij CHP, een centrum-linkse, seculiere partij.

Ook melden bronnen dat Turkse Nederlanders bij de Turkse grens zijn vastgehouden. Hun paspoort werd korte tijd ingenomen en ze werden verhoord. Ze moesten verklaren wat ze in Turkije kwamen doen en wat ze in Nederland doen.

Angst

Ook kregen ze te horen dat ze door de Turkse autoriteiten in de gaten worden gehouden. Er werd geen reden gegeven voor de ondervraging. Meerdere mensen zeggen dat ze zich geïntimideerd voelen en angstig zijn om opnieuw naar Turkije te reizen. Alle Turkse Nederlanders die met de NOS spraken, willen anoniem blijven, uit vrees voor problemen.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten ongeveer tien Nederlanders vast in Turkije. Sommigen zitten in de gevangenis, anderen mogen in afwachting van hun proces Turkije niet verlaten.