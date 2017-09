Geweld in Myanmar: wat kan Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi doen?

Nobelprijs

Aan de andere kant, Suu Kyi is niet de eerste de beste regeringsleider. Ze doorstond vijftien jaar huisarrest, opgelegd door het militaire bewind in Myanmar - toen nog Birma. Ze overleefde aanslagen en begon een politieke partij. In 2016 werd ze gekozen tot regeringsleider. Voor haar verzet tegen de militairen kreeg ze in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede.

"Haar verzet was heel bewonderenswaardig, maar dat betekent niet dat zij een heilige is en dat alles wat zij doet ook goed is", zegt Maas.