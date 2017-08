Dooiende permafrost: een reis naar het einde van de wereld

Na aankomst in Inuvik rijden we meteen door naar het zuiden. Drie uur rijden over de enige snelweg in arctisch Canada. Of nou ja, snelweg. Eigenlijk is het een brede strook van gravel en zand, dwars door de leegte.

Met een oude veerpont worden we over de immens brede Mackenzie-rivier vervoerd. Het is warm vandaag, een graad of 20 met zon. Dat klinkt heel warm voor het Noordpoolgebied, maar we zitten op de breedtegraad van Noord-Zweden. Daar stijgt het kwik in de zomer vaker tot dit soort temperaturen.

We overnachten in Fort McPherson, het enige dorp binnen een straal van 200 kilometer met een hotel. Er wonen 900 mensen, voornamelijk Inuit.