Klimaatakkoord Parijs houdt nog geen rekening met dooiende permafrost

De grote zorgen voor die andere onzekerheid - het methaan in de zeebodem (een veel sterker broeikasgas dan CO2), die in grote hoeveelheden zou kunnen loskomen - zijn de afgelopen jaren wel wat getemperd, vertelt Van Dorland.

Het methaan ontsnapt namelijk langzamer dan verwacht. De zeebodem van de oceanen is nog niet zo zeer opgewarmd dat het methaan daadwerkelijk in grote hoeveelheden vrij kan komen. Overigens is het onzeker hoe snel het vrijgekomen methaan in de atmosfeer terechtkomt, en dat is juist weer belangrijk voor het klimaateffect.

CO2-opslag

Maar ook al zonder de extra uitstoot uit permafrost of zeebodem is het klimaatprobleem nog lang niet onder controle, zegt Rob van Dorland. "Met de afspraken die er nu zijn, halen we sowieso de klimaatdoelen niet. De aarde stevent met de huidige afspraken van politici af op 3 graden opwarming. Dat betekent dat als we het doel van Parijs willen halen, er op grote schaal CO2 uit de atmosfeer gehaald moet gaan worden."

Maar dit, en ook het vervolgens opslaan van die CO2 onder de grond, gebeurt op dit moment nog vrijwel nergens.