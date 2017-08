Nederlanders in Houston vrezen voor wat er gaat komen

Afwachten en hopen dat het meevalt, wellicht tegen beter weten in. Nederlanders in de Amerikaanse stad Houston hebben weinig andere opties nu er een ongekende hoeveelheid regen valt door storm Harvey.

"We wonen hier al twintig jaar, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Christel Satter aan de telefoon. "Het is alsof de kraan is opengezet. Het ging de hele nacht door."

Harvey heeft zeker vijf mensen het leven gekost. De Nederlandse in Houston heeft de tv non-stop aan om op de hoogte blijven. Daar ziet ze dat duizenden mensen vastzitten op hun dak of zijn gevlucht voor de overstromingen. Christel zelf woont samen met haar man in een hoger gelegen wijk in West-Houston, dus de situatie is daar minder nijpend dan in lager gelegen delen.

Bayou

Dat voordeel heeft Catherine van Zutphen niet. Haar huis staat in een lager gebied én vlak naast een bayou (een natuurlijk waterreservoir). "En als het zo doorgaat dan overstroomt die en zijn we echt de pineut." De straat voor haar woning staat al blank en het water is haar voordeur tot op enkele meters genaderd.