'De dagen na de dood van Diana werd alles geregisseerd'

"31 augustus 1997, voor veel mensen in Groot-Brittannië zal dat een datum worden om nooit meer te vergeten", zo opende het NOS Achtuurjournaal op de dag van de dood van prinses Diana.

Die voorspelling komt uit.

Aanstaande donderdag is het twintig jaar geleden dat Diana omkwam bij een auto-ongeluk, en al de hele zomer wordt zij in eigen land herdacht. Documentaires, krantenspecials, modespecials en tv-programma's buitelen over elkaar heen in hun pogingen het verhaal van Diana te vertellen.

Haar dood schokte de wereld. Ongekende, massale rouw. Een bloemenzee voor Buckingham Palace. Een wankelend Brits koningshuis.

En ook nu is Diana's invloed nog groot, merk ik als correspondent in Groot-Brittannië. Voor mij is haar dood een van de eerste grote nieuwsgebeurtenissen die ik me goed kan herinneren. Voor mijn tante, Tine van Houts, was het een van de grootste gebeurtenissen in haar carrière. Zij was hier namelijk toen correspondent voor de NOS.

Tine woont nog steeds in Londen en bij haar thuis kijken we de oude beelden terug. En zo wordt goed duidelijk wat de dood van Diana precies betekend heeft: