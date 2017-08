Bouwsector groeit al elf kwartalen op rij

De bouw heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is al het elfde kwartaal op rij dat de bouw in de lift zit.

Vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven doen het goed, met in het tweede kwartaal een omzetstijging van respectievelijk 9,3 en 8,7 procent. Grote bedrijven met meer dan honderd medewerkers zagen hun omzet met slechts 2,2 procent groeien.

Er werken nu 527.000 mensen in de bouw. Dat zijn er 8000 meer dan in het eerste kwartaal. Het CBS spreekt van de grootste stijging in jaren. Vooral het aantal zelfstandigen nam toe. In tien jaar tijd is het aandeel zzp'ers in de bouw gestegen van 34 naar 42 procent.

Door de aanhoudende groei is de arbeidsmarkt krap geworden. Er zijn nu 11.400 openstaande vacatures, het hoogste aantal sinds begin 2009. Ongeveer een op de vijf bouwbedrijven kampt met een tekort aan personeel.