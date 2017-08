Spanje arresteert Duits-Turkse schrijver op verzoek van Turkije

Zijn advocaat noemt de arrestatie politiek gemotiveerd. Akhanli heeft in het verleden onder andere geschreven over de Armeense genocide en mensenrechtenschendingen. Na een Turkse coup in 1984 zat hij jarenlang in de cel.

Akhanli emigreerde in 1991 naar Duitsland. Toen hij in 2010 terugkeerde naar Istanbul werd hij opgepakt voor een gewapende overval uit 1989. Hij werd vrijgesproken, maar dat werd in hoger beroep teruggedraaid.

Slechte relatie

In Duitsland wordt de arrestatie gezien als een nieuwe verslechtering van de relatie met Turkije. De afgelopen maanden ruzieden de landen al vaker over verschillende onderwerpen. Gisteren nog botste president Erdogan met Duitse politici over een stemadvies dat hij gaf voor de Duitse verkiezingen.

Kanselierskandidaat Martin Schulz van de SPD vindt dat Erdogan paranoïde trekjes vertoont en vindt het niet kunnen dat hij tegenstanders nu ook in het buitenland laat oppakken. "Als Europeanen moeten we daartegen protesteren en zeggen: zo niet!"