Oud-aanklager Venezuela vlucht naar Colombia

De Venezolaanse voormalige openbaar aanklager Luisa Ortega is gevlucht naar Colombia. Ortega, een van de voornaamste politieke tegenstanders van president Maduro, landde gisteren met een privévliegtuig uit Aruba in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Ortega was voorheen een bondgenoot van Maduro, maar brak met hem toen hij steeds meer macht naar zich toe haalde. Ze was ook tegen de komst van de Maduro-gezinde grondwetgevende raad die sinds begin deze maand aan de touwtjes trekt in Venezuela.

De eerste daad van de grondwetgevende raad was het ontslaan van Ortega als hoogste aanklager bij justitie. Haar opvolger liet deze week een arrestatiebevel uitvaardigen tegen haar man, de parlementariër German Ferrer. Hij zou schuldig zijn aan grootschalige afpersing van zakenlieden.

Speedboot

Ortega en Ferrer zijn nu vanuit Aruba samen naar Bogota gevlogen, zeggen de Colombiaanse autoriteiten. Onduidelijk is of ze asiel hebben aangevraagd.

Ook is niet bekendgemaakt hoe de twee van Venezuela naar Aruba zijn gegaan, ondanks het reisverbod dat hun was opgelegd. Volgens de Latijns-Amerikaanse zender Univision deden ze dat in een speedboot. Het eiland ligt op zo'n 25 kilometer van Venezuela.

Parlement op een zijspoor

Het bericht over de vlucht komt kort na het nieuws dat het parlement in Venezuela officieel zijn macht kwijt is. Het parlement, waar de oppositie in de meerderheid is, had geweigerd om trouw te zweren aan de nieuwe grondwetgevende raad en is daarom nu opzijgeschoven.