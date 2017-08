Doodgeschoten Moussa Oukabir mogelijk toch niet 'chauffeur Barcelona'

De Catalaanse politie houdt nog altijd rekening met de mogelijkheid dat de hoofddader van de aanslag op de Ramblas in Barcelona nog op de vlucht is. De identiteit van de chauffeur van het busje staat nog steeds niet vast, zegt politiechef Trapero.

Berichten dat het ging om de 17-jarige Moussa Oukabir, die enkele uren later werd doodgeschoten bij de daaropvolgende terroristische aanslag in Cambrils, kan de politie niet bevestigen.

Aanvankelijk werd vermoed dat Oukabir de chauffeur in Barcelona was, mede omdat hij ook degene was die de busjes had gehuurd. Hij was een van de vier verdachten voor wie na de aanslagen een opsporingsbevel werd uitgegeven omdat hij op de vlucht zou zijn.

Klopjacht

Aan de zoektocht naar Oukabir kwam een einde toen uit onderzoek bleek dat hij onder de vijf terroristen was die in Cambrils waren doodgeschoten. Daaruit concludeerden Spaanse media dat de klopjacht op de hoofddader van Barcelona daarmee ook afgelopen was.

Maar daarvan is geen sprake, zei de Catalaanse politiechef Trapero gisteravond laat. Integendeel: de theorie dat Oukabir degene was die in Barcelona achter het stuur zat, wordt volgens hem steeds onwaarschijnlijker. Onderzocht wordt of het gaat om de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, de enige van de mannen op de opsporingslijst van wie niet vaststaat dat hij is omgekomen.

Terreurcel

De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de Ramblas van donderdagmiddag werd al snel opgeëist door de islamitische terreurgroep IS. Er vielen dertien doden toen het busje inreed op mensen. Die avond pleegden vijf terroristen zo'n honderd kilometer verderop in Cambrils een soortgelijke aanslag, die één leven eiste. Zelf werden de vijf doodgeschoten door de politie.

Volgens de politie is gebleken dat een terreurcel van acht tot elf mensen achter de aanslagen zat. Er zitten vier verdachten vast, onder wie de 28-jarige broer van Moussa Oukabir.