Steeds meer stalbranden en ook meer dode dieren

Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen net als het aantal dieren dat daarbij om het leven is gekomen. In 2014 brandden 29 stallen af, in 2015 31 en vorig jaar 47. Bij de 107 branden in drie jaar kwamen in totaal 370.000 dieren om het leven. Dit blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.

Jaarlijkse komen dus veel dieren om het leven bij stalbranden. Eind juli verbrandden 20.000 varkens in een megastal en afgelopen nacht gebeurde het opnieuw bij een varkensstal met honderden dieren.

Vandaag riep een organisatie van varkenshouders daarom op tot verder onderzoek naar de oorzaak van de stalbranden. Zo'n onderzoek is al grotendeels klaar, zegt Brandweer Nederland. De organisatie houdt sinds 2014 zelf gegevens bij over stalbranden in Nederland.