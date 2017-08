WK atletiek verliep desastreus voor Jamaica

Ook de omstandigheden in Londen waren wellicht niet in het voordeel van de Jamaicanen, die liever in warmere omstandigheden lopen. "Het heeft mogelijk met de kou te maken en dit WK duurde tien dagen in plaats van zeven", aldus Sedoc. "Dat maakt het extra zwaar."

Over de toekomst van Jamaica als sprintnatie is volgens Sedoc geen zinnig woord te zeggen. "Voor hetzelfde geld pakken ze over twee jaar 20 medailles. Daar is geen peil op te trekken..."