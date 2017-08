Reactie Trump leidt tot veel commentaar: noem het kwaad bij de naam

"In de zwaarst mogelijk bewoordingen veroordeel ik de haat en het geweld, dat van veel kanten komt, van veel kanten." Dat was de reactie van Trump op de aanslag met een auto in Charlottesville. Daarmee liet hij het na een schuldige partij aan te wijzen. Bij veel Amerikanen is dat in het verkeerde keelgat geschoten.

Politici, zowel Republikeinen als Democraten, roepen de Amerikaanse president op duidelijk te zijn: de aanslag werd gepleegd door een white supremacist, zoals rechts-extremisten in de Verenigde Staten meestal worden genoemd. Er was een demonstratie van extreem-rechts gaande, die al voor de aanslag uit de hand liep.

Binnenlands terrorisme

"We moeten het kwaad bij de naam noemen. Dit waren white supremacists en het was binnenlands terrorisme", reageerde Republikeinse senator Cory Gardner op Twitter. "Ook als we vrijheid van meningsuiting en vergadering beschermen, moeten we haat, geweld en white supremacy veroordelen", twitterde de oud-president Bill Clinton.