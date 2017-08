Historische WK-hordenfinale voor Visser

Visser, die in Londen als zevende was geëindigd op de zevenkamp, kende in de halve finales een langzame start, maar het tweede gedeelte van haar race was snel waardoor ze uiteindelijk als derde over de finish kwam in 12,83.

"Voor mijn gevoel was iedereen veel sneller weg bij de start dan ik", vertelde Visser na afloop. "Gelukkig kwam ik sterk terug, ik ben zo blij dat ik het heb gehaald. Daarom was ik best emotioneel, ik heb heel veel zin om te laten zien wat ik kan."