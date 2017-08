Goelijev verrast iedereen in WK-finale 200 meter

Ramil Goelijev is zeer verrassend wereldkampioen geworden op de 200 meter. Bij de WK in Londen snelde de atleet uit Turkije in een spannende finale naar het goud in 20,09. Het was zijn eerste grote prijs op een titeltoernooi, na het EK-zilver in 2016.

Het verhaal van de 200 meter draaide de afgelopen dagen om Isaac Makwala. De man uit Botswana moest door ziekte woensdag tweemaal lopen om een plek in de finale te bemachtigen. Dat deed hij overtuigend en ineens was hij ook titelkandidaat.