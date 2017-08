Hoe goed kunnen de Noord-Koreanen mikken?

30 tot 40 kilometer van de kust van Guam zouden de raketten moeten inslaan die Noord-Korea dreigt af te vuren. Het roept de vraag op: hoe nauwkeurig zijn die raketaanvallen eigenlijk?

Precies weten doet niemand dat, maar de Noord-Koreaanse raketten kunnen wel steeds verder en zijn steeds accurater. "Dat hebben we de afgelopen maanden gezien", zegt Joris Melkert, docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. "De raketten kunnen doelen in de VS raken en misschien zelfs in Europa, maar er is nooit iets openbaar gemaakt over de nauwkeurigheid."

Volgens Melkert moeten we de capaciteiten van het communistische leger in ieder geval serieus nemen. "De twee intercontinentale raketten die het land afgelopen maand een paar duizend kilometer de ruimte inschoot, zijn wel een beetje in de buurt van het land neergekomen en niet duizenden kilometers verderop."

Sico van der Meer, Clingendael-deskundige op het gebied van atoomwapens en Noord-Korea, heeft zijn twijfels bij de precisie van de Noord-Koreaanse raketten. "30 kilometer is voor zo'n raket maar een heel klein beetje. Als er een 30 kilometer te ver vliegt, heb je een groot probleem."