Talpa staakt overnamepoging Telegraaf

Mediabedrijf Talpa van ondernemer John de Mol stopt met pogingen om Telegraaf Media Groep (TMG) in zijn geheel over te nemen. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat er "vooralsnog een einde komt" aan de overnamepoging omdat het er niet in is geslaagd meer dan 50 procent van de aandelen in handen te krijgen.

Talpa deed half juni een ultiem bod op alle aandelen van TMG. De Mol was bereid 6,50 euro per aandeel te betalen, 50 cent meer dan de andere overnamekandidaat bereid was te bieden. Toch trok die kandidaat, de Vlaamse uitgever Mediahuis in combinatie met de familie Van Puijenbroek, aan het langste eind.

Het bod van Talpa stond officieel nog uit, maar verliep aan het einde van de middag. Talpa zegt grootaandeelhouder in TMG te willen blijven: het bedrijf houdt zijn belang van ruim 29 procent aan.

De Mol is sinds kort wel volledig eigenaar van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Hij bezat al radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio en wil nog altijd een breder mediaconcern optuigen.