Roda: samenwerking met Anelka op laag pitje

Roda rekent voor dit seizoen dan ook niet op de miljoenen. Collard: "Daar mógen we in de begroting ook geen rekening mee houden, dat zou de KNVB niet goedkeuren. Pas als blijkt dat Korotajev onschuldig is, zullen we weer contact hebben. We moeten voorlopig onze eigen koers varen..."

Collard was zelf een van de initiatiefnemers om met Korotajev in zee te gaan. Hij realiseert zich dat het niet uitpakt zoals gewenst. "Begin dit jaar denk je nog dat de zilvervloot binnenvaart, inmiddels is de realiteitszin teruggekeerd. Het is niet makkelijk. Ik had ook liever die miljoenen op de rekening staan. We worden er nu in ieder geval van weerhouden om gekke dingen te doen."